Фото: https://vk.com/tsur_bashkortostan В Бирске до конца апреля откроется обновленный понтонный мост через реку Белую Фото: https://vk.com/tsur_bashkortostan

В Бирске до конца апреля откроется обновленный понтонный мост через реку Белую, сообщает у себя в соцсетях Центр управления Республикой Башкоростан.

Действовавшую до этого старую понтонную переправу закрыли в сентябре прошлого года, сначала объект был у частника, потом его передали на баланс республики и отправили в ремонт.

Возведение объекта финансируется из бюджета Башкирии, писал «Башинформ».

Зимой в городе работала ледовая переправа. Несколько дней назад в связи с уменьшением толщины льда ее закрыли.

До окончания строительства моста жителей будут перевозить на грузопассажирском самоходном пароме, уточняет администрация района.