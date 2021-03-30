Фото: Минэкологии РБ В Башкортостане продолжается расчистка пруда на реке Потеха Фото: Минэкологии РБ

В Башкортостане продолжается расчистка пруда на реке Потеха в рамках нацпроекта «Экология». Ранее «Башинформ» сообщал, что на эти цели будет направлено 66 млн рублей.

Напомним, пруд появился в XVIII веке для нужд медеплавильного завода. Сейчас по периметру водоёма располагается частный сектор, с южной и юго-западной стороны – арматурный завод. Состояние водоема вызывало опасение у местных жителей. Они жаловались, что в тёплое время года пруд источает неприятный запах. Специалисты рассказали, что водоём был сильно заболочен, цвел, зарастал. По всей акватории отмечались значительные донные отложения.

Как рассказал на выездном совещании по экологической реабилитации пруда заместитель министра природопользования и экологии республики Ильдар Гарифуллин, на сегодняшний день продолжается работа по удалению донных отложений и восстановлению самоочищающей способности водоема, формируются очертания берегов и дна пруда для обеспечения необходимой глубины воды. В результате реализации мероприятия более 36 тысяч человек смогут улучшить условия проживания вблизи водного объекта.

Работы планируется завершить до конца 2022 года, сообщил в ходе инспекции объекта руководитель Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александр Михайлов.