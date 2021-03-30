В Куюргазинском районе меценат выделил деньги на ремонт начальной школы

Фото: информотдел администрации Куюргазинского района













Фото: информотдел администрации Куюргазинского района

В Куюргазинском районе продолжается ремонт в начальной школе деревни Старомурапталово.

Первая школа в деревне находилась в старом здании мечети. В 1988 году благодаря усилиям колхоза имени Кирова была построена новая школа. Но с тех пор в школе не делали ремонт.

В 2020 году бывший ученик этой школы Дамир Тукаев своими силами перекрыл крышу здания.

Маленькой школой, где обучаются всего 8 детей, заинтересовалась руководитель попечительского совета благотворительного фонда «Свидетель милосердия» Лилия Михайлова. При содействии фонда нашёлся меценат и был сделан внутренний ремонт школы.

В мае 2021 года ремонт школы будет продолжен. Общая сумма капитального ремонта и благоустройства территории с обустройством детской площадки составляет около 10 млн рублей.

«Полностью поддерживаю Радия Фаритовича Хабирова в том, что в республике очень много людей, способных оказать помощь своей малой родине в тех или иных проектах. В этом году объявлен проект «Атайсал». Наши меценаты начали действовать ещё в прошлом году. Были отремонтированы стены, окна. В этом году меценат изъявил желание продолжить ремонт. Стоит сказать, что он не хочет афишировать свое имя, что вызывает еще больше уважения. Отмечу, что школа в Старомурапталово практически полностью будет сделана за счет средств меценатов. Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что проект «Атайсал» в действии. Слава Богу, есть такие добрые люди, которые не забывают о своей малой родине», — прокомментировал для агентства «Башинформ» глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов.

Глава Мурапталовского сельского поселения Куюргазинского района Аскар Кинжалеев рассказал, что в свое время в школе учился Герой Советского Союза Мурат Кужаков.

«Это небольшая школа, которая воспитала и вырастила талантливых людей. Поэтому мы все, в том числе и жители деревни, рады, что благодаря помощи и поддержке меценатов, благотворительного фонда «Свидетель милосердия», у этой школы есть будущее. Это значит, что деревня будет жить», — отметил глава сельского поселения.

«Проделана большая работа по ремонту школы деревни Старомурапталово. Благодаря помощи мецената и благотворительного Фонда «Свидетель милосердия» эта работа будет продолжена. Ожидается ремонт остальных комнат школы, полов, системы отопления, а также установка детской игровой площадки на территории школы. В деревне проживает много многодетных семей. Все эти работы делаются для блага детей и будущего развития нашего населенного пункта», — говорит директор начальной школы деревни Старомурапталово Гулькай Шамсутдинова.