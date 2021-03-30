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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Предполагаемого убийцу уфимского юриста выписали из больницы

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Предполагаемого убийцу уфимского юриста выписали из больницы Фото: ИА «Башинформ»

Предполагаемого убийцу уфимского юриста 29 марта выписали из РКБ имени Куватова. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Минздраве РБ.

По предварительным данным, сегодня в Кировском районном суде Уфы мужчине изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, днем 17 марта в районе детской стоматологической поликлиники на улице Заки Валиди с огнестрельным ранением очевидцы нашли истекающего кровью мужчину. Он пытался свести счеты с жизнью после жестокой расправы над юристом Елисеевым А., у которого остались беременная супруга и двое малолетних детей. Уфимца с огнестрелом увезли в РКБ, где сделали экстренную операцию. Сначала его состояние оценивалось как стабильно тяжелое, мужчина находился в реанимации. Через несколько дней его перевели в палату в состоянии средней степени тяжести: он мог передвигаться, разговаривать. Ранее корреспондент информационного агентства «Башинформ» посетила медицинское учреждение и выяснила, в каком отделении, в каких условиях содержится С. Яшин.

Как сообщалось ранее, возможной причиной смертельного конфликта между Яшиным и Елисеевым стала ситуация с банкротством компании, учредителем которой была мать предполагаемого убийцы. Из определения Арбитражного суда РБ от октября 2020 года следует, что речь идет о задолженности компании в размере 244056937,70 руб. Юрист Елисеев в суде представлял интересы Сергея Веремеенко, Яшин был его процессуальным оппонентом.

Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего уфимца по подозрению в совершении преступления по статье «убийство».

 

ИА «Башинформ»

Теги: медицина, суд
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