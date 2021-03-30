Фото: Ксения Калинина Хирург исправил жительнице Башкирии испорченные в салоне красоты губы Фото: Ксения Калинина

Жительница Бирска обратилась в суд с иском о защите прав потребителя. В заявлении она указала, что еще в феврале 2018 года она посетила салон красоты ответчика. Женщина пришла для получения консультации по контурной пластике — увеличению губ филлерами на основе гиалуроновой кислоты.

Ответчик провела осмотр и с согласия истца ввела инъекции в область губ неизвестным истцу препаратом. Договор на оказание услуг между ними не составлялся. Женщина за новые губы заплатила 6000 рублей.

«Все это время истец чувствовала дискомфорт в области губ, а спустя полтора года появились комки на верхней губе. В ноябре 2020 года истец обратилась к ответчику для осмотра, на что та посоветовала обратиться к другому специалисту. На письменную претензию истца ответчик ответила отказом», — сообщили в Бирском межрайонном суде.

Клиентка салона красоты решила, что ее права нарушили тем, что оказали некачественную услугу и скрыли отсутствие высшего медицинского образования, лицензии и сертификата. Женщина просила суд взыскать с ответчика уплаченную за губы сумму — 6000 рублей, расходы на услуги хирурга — 54 000 рублей, компенсацию морального вреда — 100 000 рублей, штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований.

«По результатам судебного разбирательства суд в удовлетворении исковых требований отказал, в связи с отсутствием заключенного между сторонами договора на оказание услуг, а также иных допустимых и относимых доказательств», — говорится в решении суда, которое пока в законную силу не вступило.