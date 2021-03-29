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В Башкирии с начала года произошло 90 несчастных случаев на производстве

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии с начала года произошло 90 несчастных случаев на производстве Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии с начала 2021 года произошло 90 несчастных случаев на производстве, семь инцидентов признаны страховыми, среди них один смертельный, сообщает региональный Фонд социального страхования.

В ведомстве пояснили, что если погибший работник был официально трудоустроен, то есть застрахован в ФСС, законом предусмотрены: единовременная выплата семье в размере 1 млн рублей и ежемесячные выплаты иждивенцам. Дети получают пособия по потере кормильца до совершеннолетия или до окончания учебы в очных отделениях учебных заведений — до 23 лет. Выплаты зависят от среднего заработка пострадавшего.

В целом, статистика последнего десятилетия показывает, что в Башкортостане стабильно снижается показатель тяжелого производственного травматизма. Так, в 2020 году у работодателей, зарегистрированных в республике, произошло 807 несчастных случаев на производстве. Из них 745 случаев по результатам расследования были признаны страховыми, то есть связанными с производством. В том числе 29 страховых случаев со смертельным исходом, а также 119 тяжелых несчастных случаев (множественные переломы, травмы головы, позвоночника и или потеря конечностей). За 2019 год произошло 123 таких несчастных случая, за 2018 год – 129. С 2010 года снижение по количеству страховых тяжелых несчастных случаев на производстве составило 35%.

 

ИА «Башинформ»

Теги: производственный травматизм
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