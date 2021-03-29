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29 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Две тысячи волонтеров Башкирии помогут выбрать территории для благоустройства

ОБЩЕСТВО

Башкирия вошла в пятёрку регионов-лидеров по числу добровольцев проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства республики.

На помощь жителям придут более 2,2 тысячи волонтеров. Большинство из них — из Сибая, Кумертау и Белорецкого района. Они помогут жителям определиться с выбором общественных территорий для благоустройства в 2022 году.

«Одна из добровольцев – Ольга Биктубаева из Мишкинского района – занимается этой деятельностью 10 лет. Как волонтер Победы неоднократно участвовала в акциях «Гордимся! Помним! Чтим!» по благоустройству памятников, обелисков и мест захоронения героев Великой Отечественной войны, — рассказали в пресс-службе МинЖКХ Башкирии. — Другой доброволец – Максим Кузнецов из Октябрьского – спортсмен, член военно-патриотического клуба «Гвардия». Он решил попробовать себя в новом направлении и подал заявку на участие в этом масштабном проекте».
Прошедшие отбор волонтеры пройдут обучение и будут рассказывать жителям об объектах благоустройства, которые могут войти в программу 2022 года.

С 26 апреля по 30 мая будет проходить голосование по отбору общественных территорий благоустройства в 2022 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Национальный проект «Жильё и городская среда» разработан по поручению президента России Владимира Путина.

 

Галина Бахшиева

Теги: волонтеры, общественные территории
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