Фото: vk.com Школьники Башкирии стали призерами Всероссийской олимпиады по химии в Белгороде Фото: vk.com

Школьники Башкирии стали призерами Всероссийской олимпиады школьников по химии, которая проходила с 21 по 26 марта на базе Белгородского государственного технологического университета им. Шухова.

Участникам нужно было выполнить задания трех туров: двух теоретических и экспериментального. Несмотря на то, что задания были сложными, требовали мыслить неординарно и изобретательно, юные химики смогли показать хорошие результаты.

Пятеро из одиннадцати членов команды республики стали призерами Всероссийской олимпиады. Это Анастасия Лаврёнова (11 класс, РИЛИ), Лейла Исмайлова (11 класс, г. Уфа), Родион Воронин (11 класс, г. Уфа), Артём Хафизов (11 класс, г. Стерлитамак), Тимур Муллагалин (10 класс, РИЛИ).

Тренеры Ассоциации наставников олимпиадного движения работали с командой на протяжении всего учебного года: на регулярных занятиях и химических сменах Центра развития талантов «Аврора» на базе Республиканского инженерного лицея-интерната.

Напомним, призерам олимпиады присуждается премия Главы республики, они получают право поступления без вступительных испытаний в любой вуз страны на специальность по профилю и могут претендовать на получение гранта президента России на период обучения в вузе