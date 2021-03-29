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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия претендует на победу в федеральном конкурсе по призыву на военную службу

ПОЛИТИКА
Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Башкирия претендует на победу в федеральном конкурсе по призыву на военную службу Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с первым заместителем начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил страны, Героем России, генерал-лейтенантом Дмитрием Касперовичем.

Он возглавляет Центральную конкурсную комиссию Генштаба, которая с 29 по 31 марта совместно с представителями профильных федеральных министерств и ведомств проверит работу республики в рамках конкурса среди регионов Российской Федерации на лучшую подготовку жителей к военной службе.

Напомним, Башкортостан добился наилучших показателей в этом направлении среди 29 регионов, входящих в состав Центрального военного округа. Республика успешно решила задачу, поставленную Президентом страны Владимиром Путиным, выполнив план по призыву. Ряды Вооружённых Сил России в 2020 году пополнили более 9 тысяч новобранцев из республики.

Теперь Башкортостан претендует на победу в федеральном конкурсе.

«У нас давние традиции по организации призыва на высочайшем уровне. Наши ребята всегда отличались дисциплинированностью и добросовестностью. В 2020 году Генштаб поставил перед республикой цель – призвать на срочную службу 9 тысяч человек. Несмотря на пандемию коронавируса, мы с честью выполнили эту задачу. И впредь можете не сомневаться – Министерство обороны России мы не подведём. В Башкортостане очень развита допризывная подготовка, работает около 300 военно-патриотических клубов, 50 поисковых отрядов. Мы гордимся воспитанниками Уфимской кадетской школы имени Александра Доставалова, школы-интерната имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Сейчас мы работаем над проектом создания военно-патриотического парка «Патриот» в Чишминском районе», — рассказал Радий Хабиров.
«В Башкортостане проводят огромную работу по подготовке к военной службе. Ваша республика неспроста занимает лидирующие позиции по призыву среди регионов страны. Недаром много ребят из Башкортостана достойно служили, проходят военную службу сейчас, получают высокие воинские награды за свой ратный труд. В эти дни мы побываем на ряде призывных пунктов, оценим работу местных комиссий», — отметил в свою очередь Дмитрий Касперович.

 

ИА «Башинформ»

Теги: призыв на военную службу
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