Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе В Уфе во встречном ДТП пострадала беременная женщина: ее увезли в больницу Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

В Уфе днем 27 марта напротив дома №167 по улице Комсомольской в ДТП пострадала беременная женщина. Как сообщили в пресс-службе уфимской Госавтоинспекции, 27-летняя автоледи за рулем Nissan Almera, совершая поворот на Южный проезд, врезалась во встречную иномарку Renault Logan.

В дорожном происшествии женщину-водителя Nissan с диагнозом «угроза преждевременных родов» увезли в больницу.

Сотрудники ГИБДД по факту ДТП выясняют все обстоятельства и причины случившегося.