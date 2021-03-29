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В Уфе из-за съемок фильма «Дневник поэта» перекроют улицу Ленина

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Уфе из-за съемок фильма «Дневник поэта» перекроют улицу Ленина Фото: Валерий Шахов

В Уфе временно перекроют улицу Ленина. В частности, левая полоса движения по улице Ленина от дома № 26А до дома № 26 (здание Башпотребсоюза) будет перекрыта с 29 по 30 марта 2021 года. Об этом сообщили в мэрии города.

Такая мера принята в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения во время проведения съемок художественного биографического фильма «Дневник поэта», посвященного народному поэту Башкортостана Рами Гарипову. Фильм снимает режиссер Булат Юсупов.

Городские службы просят уфимцев и гостей столицы с пониманием отнестись к вводимым ограничениям движения и рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения, а также рассмотреть альтернативные объездные пути.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ограничение движения
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