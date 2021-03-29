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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии стартовал проект «Доброделы»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В Башкирии стартовал проект «Доброделы» Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В Башкортостане дан старт проекту «Доброделы». Его основная цель — оказание бесплатной непосредственной помощи остро нуждающимся жителям республики и улучшение их бытового комфорта. Волонтеры и профильные специалисты смогут им помочь в уборке снега, выгуле домашних животных, оказать помощь по хозяйству.

«Проект «Доброделы» стал отдельным направлением в рамках деятельности регионального волонтерского центра «Наша забота». Идея была продиктована самой жизнью. Когда год назад мы запустили наш колл-центр по приему заявок от жителей, даже не ожидали, как много человек нуждается в простой помощи. Одиноким пенсионерам, инвалидам порой сложно сходить в магазин за продуктами, дойти до поликлиники, починить потекший кран или элементарно помыть посуду и полы. Именно проект «Доброделы» поможет людям в решении проблем по хозяйству», — отметил руководитель регионального волонтерского центра «Наша забота» Александр Толстых.
Заявки на оказание помощи оформляются в рамках «Карты заботы». Обращения, требующие привлечения специального согласования, большого количества специалистов или значительных материальных вложений, не рассматриваются.
«Заявки принимаются от одиноко проживающих граждан пожилого возраста, маломобильных жителей и малоимущих семей республики, оказавшихся в экстремально трудной жизненной ситуации. Поступившие обращения обрабатываются оператором и направляются в волонтерский центр ответственному за проект, который определяет и привлекает необходимые ресурсы для выполнения задач. В назначенный день бригада «Доброделов» выезжает на указанный адрес», — рассказали в пресс-службе регионального отделения «Единой России».
Заявки принимаются по телефону колл-центра «Наша забота»: 8-800-201-89-03.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Волонтеры
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