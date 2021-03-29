В Башкирии стартовал проект «Доброделы»

В Башкортостане дан старт проекту «Доброделы». Его основная цель — оказание бесплатной непосредственной помощи остро нуждающимся жителям республики и улучшение их бытового комфорта. Волонтеры и профильные специалисты смогут им помочь в уборке снега, выгуле домашних животных, оказать помощь по хозяйству.

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