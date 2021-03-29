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29 марта Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии погиб работник «НефАЗа», упав с шестиметровой высоты

ОБЩЕСТВО

Гострудинспекция Башкирии начала расследование несчастного случая, в результате которого погиб 64-летний работник ПАО «НефАЗ» в Нефтекамске. По данным пресс-службы ведомства, трагедия произошла 28 марта на территории корпуса вахтовых автобусов и цистерн.

«При выполнении работ по демонтажу металлоконструкций слесарь-ремонтник цеха № 36 упал с высоты около шести метров. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали его смерть», — проинформировали в Гострудинспекции в РБ.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, по данному факту проводится доследственная проверка.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ЧП
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