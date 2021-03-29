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Уфимский аэропорт переходит на весенне-летнее расписание полетов

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Уфимский аэропорт переходит на весенне-летнее расписание полетов Фото: Ксения Калинина

Аэропорт Уфы с 28 марта переходит на весенне-летнее расписание полетов. По данным пресс-службы столичного авиаузла, улететь из Уфы в Калининград можно будет самолетами авиакомпании Nordwind, запланировавшей два рейса в неделю, а в Геленджик с той же частотой – на самолетах авиакомпании Utair.

До 28 рейсов в неделю из Уфы в Сочи будут выполнять авиакомпании Red Wings, Royal Flight, «Ямал», Utair, Nordwind, «Россия» и «Победа». В Анапу и Симферополь заявлено до 13 рейсов в неделю. В Анапу перелеты запланировали авиакомпании Utair, «Победа», Nordstar, Nordwind, в Симферополь — Red Wings, Nordwind, «Алроса», «Нордавиа», «ИрАэро». С июня увеличится количество рейсов из Уфы в Минеральные Воды и Краснодар, осуществлять перелеты начнет авиакомпания Utair, также авиакомпанией с начала апреля запланированы вылеты в Грозный.

Увеличится число перелетов в Москву и Санкт-Петербург. В весенне-летнюю навигацию из Уфы в Москву можно будет улететь на рейсах авиакомпании «Победа» четыре раза в день, S7 — четыре раза в день. Три рейса в день запланировала авиакомпания Utair. По одному рейсу в день будут выполнять «Россия» и «Северный Ветер». К уже выполняющим рейсы в Санкт-Петербург авиакомпаниям «Россия» и «Победа» присоединится авиакомпания «Нордавиа», и число перелетов в этом направлении вырастет до 28 рейсов в неделю.

От 12 авиакомпаний поступили заявки на выполнение полетов по 15 международным направлениям из Уфы, в том числе в Тунис, Азербайджан, Болгарию, Узбекистан и на Кипр.

«Перелеты по этим направлениям будут зависеть от открытия межгосударственных границ, — отметили в столичном аэропорту. — Сейчас из аэропорта «Уфа» выполняются рейсы в Ереван (Армения), Бишкек и Ош (Киргизия), Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), Анталью и Стамбул (Турция)».

 

ИА «Башинформ»

Теги: аэропорт
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