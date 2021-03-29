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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия провожает в последний путь главу Аскинского района Ришата Дихина

ПОЛИТИКА
Фото: Соцсети

Башкирия провожает в последний путь главу Аскинского района Ришата Дихина Фото: Соцсети

Сегодня Башкирия прощается с главой администрации Аскинского района Ришатом Дихиным. Сердце чиновника остановилось на 34-м году жизни. Панихида проходит до 12 часов в РДК села Аскино. Тело Ришата Дихина предадут земле в его родном селе Урмиязы.

В прощании примут участие руководители республики, главы районов, депутаты.

Ришат Дихин был главой Аскинского района Башкирии ровно два года. 27 марта 2019 года совет района утвердил его на руководящем посту. Скончался чиновник 27 марта 2021 года.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что у Ришата Дихина был диагностирован коронавирус. Врачи боролись за него до последнего, но спасти не смогли.

Напомним, мэр Уфы Ульфат Мустафин также скончался спустя два года на посту главы столицы республики. Сердце Мустафина остановилось в день его назначения 29 октября.

Справка

Ришат Маратович Дихин родился 27 июня 1987 года в селе Урмиязы Аскинского района. Здесь прошло его детство и юность. В период учебы – с 2003 по 2004 год был кружковедом в школе. 2007–2009 годы был корреспондентом творческого объединения «Салям» ГУП телерадиовещательной компании «Башкортостан». В 2009 году окончил Башкирский государственный университет, получил квалификацию «Филолог. Преподаватель».

2009–2011 годы трудился заместителем председателя правления Союза писателей региональной общественной организации «Союз писателей Республики Башкортостан».

С 2011 по 2013 г. – заместитель директора по общим вопросам ГУП РБ редакции газеты «Башкортостан».

В 2013 году окончил Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан.

В 2014 г. работал методистом отдела по организационно-методической работе ГБУ «Дом дружбы народов Республики Башкортостан». С октября 2014 — заместителем начальника отдела информационно-аналитической работы Министерства образования Республики Башкортостан, с февраля 2015 года — начальником данного отдела.

С 2017 года – ведущий юрисконсульт 10 разряда АО «Управление жилищного хозяйства Кировского района ГО г. Уфа». В июле 2018 года назначен на должность заместителя главы администрации по социальным вопросам – начальника отдела образования ГО г. Агидель.

В 2018 году прошел профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» и в ФГБОУ ВО Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

С февраля 2019 года назначен и.о. главы администрации Аскинского района. С супругой Гульназ воспитывал двоих сыновей.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Ришат Дихин
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