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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии после скандала с Инзерскими зубчатками депутаты решили узаконить турмаршруты

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии после скандала с Инзерскими зубчатками депутаты решили узаконить турмаршруты Фото: Олег Яровиков

Депутаты Госсобрания Башкортостана предлагают закрепить в республиканском законодательстве правовой статус туристских маршрутов и регламентировать вопросы их создания. По их мнению, большинство существующих на сегодня туристских маршрутов стихийно образованы и ни в каких документах не прописаны. На практике это приводит к непониманию и конфликтным ситуациям. Официальный статус обеспечит туристским тропам сохранность и придаст импульс развитию инфраструктуры туризма.

По словам спикера парламента Константина Толкачева, правовое регулирование в этой сфере могло бы не допустить конфликта в районе Инзерских зубчаток. В районе популярной туристической локации было вырублено почти 13 гектаров леса. Депутаты, которые разбирались в ситуации, указывали на пробелы в законодательстве.

«По документам эта территория в Белорецком районе не была обозначена как туристический объект, поэтому формально никто ничего не нарушал, – сказал Константин Толкачев. – Но на практике мы получили варварскую вырубку леса в красивейшем уголке республики. Туристским маршрутам нужен особый статус. Они должны быть внесены в Реестр туристских ресурсов Республики Башкортостан. В этом случае вырубать леса и вести другую хозяйственную деятельность в непосредственной близости к таким объектам будет нельзя. Мы сможем опираться на закон при планировании любых мероприятий, которые потенциально могут затронуть туристские маршруты и прилегающие к ним экосистемы».
При работе над законопроектом был использован опыт регионов, где туристские маршруты имеют официальный статус.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Туризм, Госсобрание РБ
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