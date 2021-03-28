В каждом районе Уфы состоялись профилактические противопожарные рейды

Фото: Управление пожарной охраны г. Уфы





Фото: Управление пожарной охраны г. Уфы

В воскресенье в каждом районе столицы состоялись профилактические рейды. Во время рейда в Советском районе инженеры районного Управления пожарной охраны, сотрудники ГУ МЧС и Отдела надзорной деятельности г. Уфы посетили частные индивидуальные дома, расположенные по улицам Запотоцкого, Яровая, Проломная и Б. Домашникова.

Главной целью специалистов стал контроль за противопожарным состоянием жилья, проведение профилактических инструктажей с гражданами. В ходе рейда также посетили многодетные семьи, в том числе семьи, находящиеся в социально-опасном положении.

«Подобные рейды входят в комплекс профилактических мероприятий, проводимых на территории района и являются важной составляющей мерой по предупреждению пожаров. Нами проводилась разъяснительная работа, профилактическая беседа, вручили информационные листовки», — рассказал начальник УПО г. Уфы по Советскому району Альберт Валиахмедов.

Полную гарантию предотвращения пожаров дает лишь соблюдение элементарных правил пожарной безопасности.

«Уходя из дома, квартиры, выключите все электроприборы. Проверьте, выключена ли газовая или электрическая плита, перекрыта ли подача газа из газопровода, нет ли рядом с плитами горючих предметов. Если в доме есть курящие, просмотрите, погашены ли окурки и куда они выброшены. Управление пожарной охраны г. Уфы настоятельно рекомендует населению соблюдать осторожность при обращении с огнем, соблюдать меры пожарной безопасности!» — напомнили в пресс-службе ведомства.

В случае пожара или другого происшествия незамедлительно сообщать по стационарному телефону на «01» или с мобильного по номеру 112.

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