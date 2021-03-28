Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.75

EUR 89.25

28 марта Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В каждом районе Уфы состоялись профилактические противопожарные рейды

ОБЩЕСТВО
Фото: Управление пожарной охраны г. Уфы

Фото: Управление пожарной охраны г. Уфы

В воскресенье в каждом районе столицы состоялись профилактические рейды. Во время рейда в Советском районе инженеры районного Управления пожарной охраны, сотрудники ГУ МЧС и Отдела надзорной деятельности г. Уфы посетили частные индивидуальные дома, расположенные по улицам Запотоцкого, Яровая, Проломная и Б. Домашникова.

Главной целью специалистов стал контроль за противопожарным состоянием жилья, проведение профилактических инструктажей с гражданами. В ходе рейда также посетили многодетные семьи, в том числе семьи, находящиеся в социально-опасном положении.

«Подобные рейды входят в комплекс профилактических мероприятий, проводимых на территории района и являются важной составляющей мерой по предупреждению пожаров. Нами проводилась разъяснительная работа, профилактическая беседа, вручили информационные листовки», — рассказал начальник УПО г. Уфы по Советскому району Альберт Валиахмедов.

Полную гарантию предотвращения пожаров дает лишь соблюдение элементарных правил пожарной безопасности.

«Уходя из дома, квартиры, выключите все электроприборы. Проверьте, выключена ли газовая или электрическая плита, перекрыта ли подача газа из газопровода, нет ли рядом с плитами горючих предметов. Если в доме есть курящие, просмотрите, погашены ли окурки и куда они выброшены. Управление пожарной охраны г. Уфы настоятельно рекомендует населению соблюдать осторожность при обращении с огнем, соблюдать меры пожарной безопасности!» — напомнили в пресс-службе ведомства.

В случае пожара или другого происшествия незамедлительно сообщать по стационарному телефону на «01» или с мобильного по номеру 112.

 

ИА «Башинформ»

Теги: противопожарный рейд
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии ушёл из жизни глава Аскинского района Ришат Дихин
В Башкирии ушёл из жизни глава Аскинского района Ришат Дихин. Ему было всего 33 года. По словам коллег, у него был диагностирован коронавирус. Врачи боро
«Спасибо врачам!»: в Уфе проходит концерт благодарности с участием Дениса Майданова
В эти часы в Уфе на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром проходит концерт «Спасибо врачам!». Мероприятие в формате
Уфимец Владислав Бойко выступит в шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ
29-летний Владислав Бойко из Уфы выступит в шоу «Музыкальная интуиция» на канале ТНТ, где звезды из мира музыки и юмора отгадывают, кто в студии умеет п
Уфа присоединится к международной акции «Час Земли» 27 марта
В субботу, 27 марта, с 20.30 до 21.30 часов Уфа присоединится к международной акции «Час Земли», которая ежегодно проводится в последнюю субботу марта. Ц
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть