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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В подмосковном Клину проходят Дни Республики Башкортостан

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба Полпредства РБ при Президенте РФ

Фото: пресс-служба Полпредства РБ при Президенте РФ

С 26 по 28 марта в подмосковном городе Клин проходят Дни Республики Башкортостан в рамках ежегодного фестиваля Народных художественных промыслов. В течение трёх дней жители и гости Клина знакомятся с культурой и языком, традициями и обычаями, костюмами и кухней башкирского народа.

Как сообщает пресс-служба Полпредства РБ при Президенте РФ, на открытии Дней выступила глава города Клин Алёна Сокольская. Она отметила, что рада приветствовать представителей Башкортостана в городе Клин и надеется на дальнейшее сотрудничество. В знак уважения она передала слова благодарности Главе Республики Башкортостан Радию Хабирову и и. о. Полномочного представителя РБ при Президенте РФ Андрею Федорову за содействие в организации мероприятия.

Заместитель Полномочного представителя РБ при Президенте РФ Александр Бутенко также поприветствовал гостей фестиваля и пожелал клинчанам хорошо провести выходные, познакомившись с башкирской культурой. Он отметил, что мир и согласие народов России играют важную роль в единстве нации, и знакомство с особенностями других культур только способствует этому.

Гости фестиваля смогли насладиться выступлениями творческих коллективов башкирского землячества в Москве и посетить выставку ремесленных изделий Башкортостана. В качестве угощения был подан вкусный чай и традиционные башкирские угощения — мёд, чак-чак, вяленый гусь, бауырсак.

На Советской площади работала ярмарка ремесленных и продовольственных товаров Башкортостана, где можно приобрести национальные украшения, изделия лоскутного шитья и рукоделия из пуха. Для гостей фестиваля пройдут мастер-классы по флористике и вязанию. Специальный гость фестиваля — профессиональный лучник, кураист и кубызист Раис Низаметдинов.

Участники праздника — башкирский фольклорный коллектив «Аҡ тирмә», творческое объединение «Сесен», Московский ансамбль башкирского танца «Алтын Ай» и Вокально-хореографический ансамбль «Хазина».

Население Клина – около 121 тысяч человек. Каждый год администрация города проводит Фестиваль народных художественных промыслов, чтобы у жителей и гостей была возможность познакомиться с культурой других регионов России. Организаторами Дней РБ выступили Полномочное представительство Республики Башкортостан при Президенте РФ, администрация города Клин и Курултай башкир Москвы.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Дни РБ
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