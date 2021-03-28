В Башкирии начало недели будет теплым, местами до +12°
В Башкирии начало недели будет теплым, местами до +12° Фото: Лейла Аралбаева
В Башкирию приходит долгожданная весна. По данным Башгидромета, 29 марта ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью -5, -10°, местами -12, -17°, днем воздух прогреется до +2, +7°, в горных районах до +12°.
На автодорогах утром местами дымка, видимость 1-2 км.