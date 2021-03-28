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28 марта Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии начало недели будет теплым, местами до +12°

ОБЩЕСТВО
Фото: Лейла Аралбаева

В Башкирии начало недели будет теплым, местами до +12° Фото: Лейла Аралбаева

В Башкирию приходит долгожданная весна. По данным Башгидромета, 29 марта ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -5, -10°, местами -12, -17°, днем воздух прогреется до +2, +7°, в горных районах до +12°.

На автодорогах утром местами дымка, видимость 1-2 км.

 

ИА «Башинформ»

Теги: погода
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