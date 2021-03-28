Температура воздуха ночью -5, -10°, местами -12, -17°, днем воздух прогреется до +2, +7°, в горных районах до +12°.

В Башкирию приходит долгожданная весна. По данным Башгидромета, 29 марта ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с.

В Башкирии начало недели будет теплым, местами до +12° Фото: Лейла Аралбаева

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