Фото: Олег Яровиков В Уфе объявили даты общегородских субботников Фото: Олег Яровиков

С 29 марта в Уфе стартует месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории, который продлится до 30 апреля. Общегородские субботники запланированы на 10 и 24 апреля.

Во время месячника будут организованы работы по озеленению, ремонту дорог, тротуаров, заборов, ограждений, парапетов, фасадов зданий, уборке проезжих частей дорог, улиц, внутриквартальных территорий, очистке от мусора территорий гаражных кооперативов, садоводческих товариществ, склонов оврагов и прибрежных зон рек и озер, благоустройству родников в черте города и другие.

Руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности, рекомендовано привести в надлежащее состояние фасады зданий и прилегающие территории.

В период проведения субботников городской полигон твердых бытовых отходов обеспечит прием мусора от всех предприятий и организаций бесплатно, а от жилищных предприятий – с 29 марта по 15 июня.

«Общими усилиями мы можем сделать наш город, улицы и дворы чистыми, ухоженными и комфортными для проживания. Призываем жителей не оставаться в стороне и приглашаем всех горожан принять участие в весенних работах по благоустройству, санитарной очистке улиц и дворов», — заявили в мэрии.