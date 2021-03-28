Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии учащиеся и родители попробовали вместе написать ЕГЭ Фото: ИА «Башинформ»

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в пятый раз организовала Всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В Башкортостане Министерство образования и науки провело акцию 27 марта на базе ГБОУ РХГИ им К.А. Давлеткильдеева.

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой. В 2021 родители смогли проверить свои знания по русскому языку – это единственный обязательный предмет для участников ЕГЭ в этом году.

Всего экзамен сдавало 40 человек, в том числе министр образования и науки РБ Айбулат Хажин, руководитель Регионального исполнительного комитета БРО ВПП «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров, а также представители руководства республики, шоу-бизнеса и СМИ, обучающиеся и их родители.

«Сама процедура «взрослого» экзамена выглядит точно так же, как и ЕГЭ для школьников, включая регистрацию, рамки, сдачу телефонов и личных вещей. Единственное отличие – вариант работы сокращенный — 30 минут, а не 3 часа 30 минут, как официальная продолжительность проведения экзамена. При этом родители могут ознакомиться с заданиями разных типов. На деловой игре, как и на основном экзамене, при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность», — пояснили в Минобре.

Справка. Впервые акция «Всероссийский день сдачи ЕГЭ родителями» состоялась в феврале 2017 года.