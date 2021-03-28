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В Уфе на один час отключилась подсветка зданий, уфимцы вышли на забег с фонариками

ОБЩЕСТВО
Фото: Мирон Доровских

В Уфе на один час отключилась подсветка зданий, уфимцы вышли на забег с фонариками Фото: Мирон Доровских

27 марта с 20.30 до 21.30 часов Уфа присоединилась к международной акции «Час Земли». Напомним, акция ежегодно проводится в последнюю субботу марта.

В рамках экологического мероприятия в городе на один час были отключены внешние подсветки крупных архитектурных и инженерных сооружений. Была отключена архитектурная подсветка и на здании информагентства «Башинформ».

В рамках акции полторы сотни уфимцев приняли участие в забеге с фонариками. В 20.30 часов они вышли на площадь перед Гостиным двором, чтобы пробежать 3-километровую дистанцию, пролегавшую по улице Ленина до парка Матросова и обратно. Единственным условием для участия было наличие фонарика.

Цель акции – привлечение внимания к проблемам экологии, сохранение природных ресурсов и охрана окружающей среды. В рамках экологического мероприятия были отключены внешние подсветки крупных архитектурных и инженерных сооружений.

Наружное освещение улиц и общественных пространств, аэронавигационные огни и технологическое оборудование, светофоры в целях безопасности работали в штатном режиме.

В настоящее время «Час Земли» — это самая массовая экологическая акция в мире. Ежегодно в ней принимают участие порядка 2 млрд человек почти в 190 странах, затемняются тысячи архитектурных памятников. Среди них Эйфелева башня в Париже, Биг-Бен в Лондоне, Колизей в Риме. В России «Час Земли» проводится с 2009 года.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Час Земли, экология
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