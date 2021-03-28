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Волонтеры помогли жителю Октябрьского выйти на связь с матерью

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба БРО ВПП «Единая Россия»

Волонтеры помогли жителю Октябрьского выйти на связь с матерью Фото: пресс-служба БРО ВПП «Единая Россия»

Олег Игнатьев из города Октябрьского приехал на заработки в Уфу. Все шло по плану до тех пор, пока его не избили и обокрали злоумышленники.

В результате инцидента мужчина получил увечья средней степени тяжести, а именно — гематомы, сотрясение головного мозга. Плюс ко всему его обокрали: забрали кошелёк, вещи, телефон. Сейчас мужчина находится в Городской клинической больнице № 21 Уфы.

Мама Олега, Марина Алексеевна, которая проживает в Воронеже, обратилась в волонтёрский центр партии, с целью помочь ей найти сына. По ее словам, родной человек не выходил на связь уже несколько дней.

«Вы знаете, я несколько дней плачу. От моего сына нет никаких известий. Я уже не знала, как мне быть. Подруга подсказала номер колл-центра «Единой России». Буквально вчера позвонила и уже сегодня я смогла поговорить с сыном. Спасибо вам огромное, спасибо что так быстро откликнулись», — рассказала Марина Игнатьева.

Волонтеры привезли в больницу одежду, продукты, средства первой необходимости и телефон для связи.

«Меня сильно избили, отобрали вещи и телефон. Друг вызвал скорую. Сейчас чувствую себя лучше. Но сильно пострадал левый глаз», — рассказал Олег Игнатьев.

Также волонтеры передали чайный набор медикам, которые лечат Олега Игнатьева.

«Сегодня Олег смог позвонить своей маме, которая сильно переживала за него. Если ему нужна будет какая-либо помощь, мы с ним на связи», — прокомментировал руководитель Единого волонтерского центра «Наша забота» «Единой России» Александр Толстых.

 

ИА «Башинформ»

Теги: волонтеры
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