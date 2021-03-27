Фото: instagram.com/evgenia_skovart Уфимская художница выложила портрет известного рэпера из мусора Фото: instagram.com/evgenia_skovart

Уфимская художница Евгения Хайбуллина показала в своих соцсетях видео создания портрета знаменитого среди подростковой аудитории рэпера Моргенштерна. Для этого она использовала символический материал – бытовые отходы из мусорной корзины. В посте под видео она написала, что поддерживает тех спортсменов, которые «вступились за будущее наших детей. Я также не остаюсь в стороне, так как сама мама и не хочу чтобы мой ребенок слышал эту грязь. К сожалению, родители не всегда могут контролировать то, что ребенок смотрит в интернете и что там слушает. Поддерживаю спортсменов в том, что необходимо ограничивать доступ к таким песням, где оскорбляют людей и популяризируют алкоголь и наркотики. А мата в текстах песен больше чем слов».