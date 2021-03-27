«Спасибо врачам!»: в Уфе проходит концерт благодарности с участием Дениса Майданова

Фото: Олег Яровиков





























Фото: Олег Яровиков

В эти часы в Уфе на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром проходит концерт «Спасибо врачам!». Мероприятие в формате open air стало отличном подарком горожанам в первый теплый весенний выходной. Уфимцы семьями подходят к сцене, поют и танцуют вместе с артистами. Своим отличным настроением со зрителями поделился и победитель Всероссийского молодежного фестиваля «Йәшлек шоу-2020» Ришат Рахимов. Он зажигательно исполнил несколько композиций из своего репертуара, чем еще больше привлек внимание публики.

«Я думаю, ни один артист не должен оставаться в стороне от таких мероприятий. Мы, действительно выражаем огромную благодарность и говорим: «Спасибо!» всем нашим врачам. Прошедший год был очень тяжелым для всех нас, но он позволил нам оценить такую профессию, как врач, и вообще всех тех, кто работает в сфере здравоохранения. От них зависит наша жизнь и жизнь наших близких. Для меня очень ответственно выступать на этом концерте, тем более, что среди моих родственников тоже есть врачи и я знаю, как им было тяжело. Выступать на сцене здесь и сейчас для меня большая честь», — поделился артист за сценой.

Он также рассказал, что уже в ближайшие минуты у него запланировано выступление с Денисом Майдановым.

«Вместе мы исполним песню «Флаг моего государства» в творческом переводе на башкирский язык от Марселя Мухамедьянова, — рассказал певец. — Даже для меня этот дуэт стал неожиданностью, заслуженный артист России Денис Майданов сам выступил с таким предложением. Все репетиции проходили онлайн. Денису, конечно, пришлось нелегко с башкирским, но у него было большое желание учить язык, песню, и я думаю у нас все получилось».

Напомним, концерт продолжится до 17 часов вечера. Это акция благодарности врачам, которые героически сражаются за жизни пациентов с диагнозом COVID-19, взявшим на себя заботу о людях из группы риска, всем, кто в это непростое для страны время каждый день рискует своим здоровьем, но выполняет свой профессиональный и человеческий долг.

Приветствуя участников мероприятия депутат Госсобрания Башкортостана Римма Утяшева отметила, что сегодня мы говорим: «Спасибо!» всем медикам — не только врачам, но и медсестрам, фельдшерам, акушерам, санитарам, водителям машин, которые защищали нас ценой своего здоровья и даже жизни.

Она также напомнила о строительстве в республик за короткий срок двух современных инфекционных центров, которые будут служить жителям еще много лет.

«В этой тяжелой ситуации мы смогли быстро перестроится, врачи разных специальностей, за короткий строк стали инфекционистами, эпидемиологами, анестезиологами. И я горжусь, что и в моей семье, мой старший сын и невестка, все еще продолжают борьбу с вирусом, — отметила она. — К счастью, болезнь потихоньку отступает. И в этом большая заслуга нашей отечественной вакцины. Это наша главная защита».