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27 марта Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии названы сроки начала ледохода на главных реках

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии названы сроки начала ледохода на главных реках Фото: автор

Согласно прогнозу ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», вскрытие главных рек в центральных районах республики прогнозируется в первой половине апреля.

В Уфе ожидаются следующие максимальные уровни воды: в реке Белой – 650–750 сантиметров, в реке Уфа (в районе микрорайона Шакша) – 680–780 см, в реке Деме (в районе деревни Бочкарево) – 550–650 см.

Согласно опыту прошлых лет, при минимальных уровнях подъёма воды в реках 330 — 660 сантиметров вода не выходит за пределы поймы, подтопления отсутствуют.

При среднем уровне 700 — 800 см в зону подтопления попадают микрорайоны Дёмского, Ленинского и Кировского районов. В зону подтопления попадают дома и приусадебные участки жителей общим количеством 1 699 домов, в которых проживают 5 559 человек.

При максимальных уровнях воды в реках – 850-990 см подтапливаются микрорайоны Дёмского, Ленинского, Кировского и Калининского районов. В зону подтопления попадают дома и приусадебные участки жителей общим количеством 2 186 домов, в которых проживают 7 275 человек.

В 2020 году был затоплен один дом в Кировском районе в микрорайоне Кооперативная поляна и подтоплено четыре жилых дома, 89 придомовых территорий и 443 участка в СНТ в Демском, Калининском, Кировском и Ленинском районах. При этом девять человек, в том числе один ребёнок, были размещены в пункте временного размещения.

В 2021 году на территории районов Уфы, которые попадают в зону возможного подтопления, развернуто 25 противопаводковых штабов, персонал которых будет оказывать помощь населению на местах.

 

Сергей Николаев

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