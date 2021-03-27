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Православные Башкирии отмечают первую родительскую субботу Великого поста

ОБЩЕСТВО
Фото: Салаватская епархия РПЦ

Православные Башкирии отмечают первую родительскую субботу Великого поста Фото: Салаватская епархия РПЦ

В Великий пост помимо основной обязанности верующего – своего душевного преображения, изменения привычного образа мыслей и поступков, переоценки собственной жизни, движения навстречу Богу, не следует забывать о тех, кто ушёл в мир иной. Господь дал заповедь любить и помогать ближнему и в жизни, и по смерти.

В продолжение Великого поста Православная церковь не совершает обычных ежедневных поминовений (панихид, литий). Поэтому, чтобы умершие не лишились спасительной молитвы церкви, установлено совершать поминовения в субботы второй, третьей и четвертой седмиц Великого поста, которые еще называют родительскими поминальными субботами. В 2021 году родительские субботы будут проходить 27 марта, 3 апреля и 10 апреля.

По православной традиции это дни особого поминовения усопших православных христиан и своих ушедших из жизни родителей и родственников. В храмах Салаватской епархии и всей Башкортостанской митрполии Русской православной церкви будут отслужены заупокойные литургии и панихиды. В эти дни принято помолиться в церкви о душах умерших предков, родных и близких, а также посетить их могилы. Можно поставить свечу за упокой умершего родственника, сделать пожертвование или подать милостыню о поминовении усопшего.

«Усопших уже не интересует ничто земное: дорогие надгробия, пышные поминки и прочее. Им нужна только горячая молитва о упокоении их души и о прощении их вольных и невольных грехов. Сам умерший за себя помолиться уже не может. Усопший может только рассчитывать на молитвы Церкви и тех, кто знал и любил его при жизни. И по молитвам родственников, друзей Господь может переменить участь усопшего. Поскольку «Участь отшедших не считается решенною до всеобщего Суда. Дотоле мы никого не можем считать осужденным окончательно, и на сем основании молимся, утверждаясь надеждою на безмерное милосердие Божие!» А если души наших умерших родных и близких достигнут Царства Небесного, то обязательно будут молиться там за нас», — пояснили в пресс – службе Салаватской епархии.

На родительский день желательно позаботиться о чистоте могилы умершего: если уже сошел снег – навести порядок, подкрасить оградку. Чтобы на Радоницу (Пасху для усопших) на могилке не пришлось проводить уборку, а можно было спокойно помолиться.

После посещения кладбища не возбраняется собраться с родственниками на поминальной трапезе, приготовленной без скоромных продуктов (мясо, рыба, молоко, яйца).

В числе ограничений и запретов в эти дни ссоры, увеселительные мероприятия, застолье с алкоголем

 

ИА «Башинформ»

Теги: Великий пост, родительские субботы
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