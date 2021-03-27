Радий Хабиров вручил ключи от новых квартир детям - сиротам

Фото: Олег Яровиков

























































Фото: Олег Яровиков

27 марта в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил детям-сиротам ключи от новых квартир в микрорайоне «Кузнецовский затон». Собственную жилплощадь получили 10 человек. Глава региона поздравил новоселов и пожелал им счастья.

«Надеюсь, это жильё поможет вам создать семьи и радоваться жизни. У нас есть долг перед сиротами, но каждый год мы увеличиваем количество квартир, которые им выделяем. В этом году квартиры в Уфе получат более 200 сирот. К сожалению, очередь всё ещё довольно большая, поэтому мы будем строить и строить», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель региона осмотрел новые квартиры в доме по улице Просвещения, а после пообщался с новосёлами и местными жителями. Они рассказали о нехватке в микрорайоне школ, детских садов и поликлиники, сложностях с транспортной доступностью.

По словам главы администрации Уфы Сергея Грекова, в «Кузнецовском затоне» уже строят новый детский сад, выделили помещение под поликлинику. К концу лета 2021 года будет готов проект новой школы на 2 200 мест, она станет самой большой в республике. Строительные работы начнут осенью. План развития территории предусматривает также обустройство шести новых остановок общественного транспорта до конца 2022 года.

Вчера президент России Владимир Путин поручил правительству страны совместно с Госдумой и региональными органами исполнительной власти к 15 мая изучить вопрос о выделении большего числа квартир для сирот. В случае необходимости стороны должны будут представить предложения об изменении законодательства.

Справка:

По данным на 1 января 2021 года право на получение жилого помещения в Башкортостане имеют 4 538 детей-сирот. В 2020 году жильё получили 805 человек из этой категории. На эти целы были выделены средства в размере 885,6 млн. рублей, в том числе 185,6 млн из федерального бюджета, 700 млн рублей из бюджета Башкортостана.

Объем финансирования на выделение жилья детям – сиротам из бюджетов обоих уровней на 2021 год увеличен до 953 млн. рублей.