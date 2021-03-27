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27 марта Суббота

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Уфа присоединится к международной акции «Час Земли» 27 марта

ОБЩЕСТВО

В субботу, 27 марта, с 20.30 до 21.30 часов Уфа присоединится к международной акции «Час Земли», которая ежегодно проводится в последнюю субботу марта. Цель акции – привлечение внимания к проблемам экологии, сохранение природных ресурсов и охрана окружающей среды.

В рамках экологического мероприятия в городе на один час будут отключены внешние подсветки крупных архитектурных и инженерных сооружений.

«Наружное освещение улиц и общественных пространств, аэронавигационные огни и технологическое оборудование, светофоры в целях безопасности будут работать в штатном режиме», — отметили в пресс-службе мэрии города.

Сегодня же в Уфе в поддержку акции состоится забег с фонариками. Как отмечают организаторы, забег стартует на площади перед Гостиным двором в 20.30 часов.

Принять участие в акции «Час Земли» и внести свой вклад в экологию планеты могут все желающие.

Добавим, что в 2021 году международный Час Земли состоится в 15-й раз (в России — в 13-й раз).

 

ИА «Башинформ»

Теги: акции, Час Земли
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