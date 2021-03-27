Жителей Башкирии приглашают проголосовать за самых достойных земляков

В Башкортостане стартовал проект «Земляки», который призван выявить самых достойных и уважаемых современников. Жителям республики предлагается назвать имена тех, кто, по их мнению, заслуживает уважение своими делами конкретно в их селе, районе, городе. Это возможность рассказать о людях, живущих рядом.

По задумке организаторов, проект также поможет выяснить общественное мнение о наиболее проблемных социально значимых сферах в каждом муниципалитете.

В рамках проекта в районах и городах Башкортостана уже стартовало анкетирование населения. Желающие могут заполнить соответствующую форму на сайте земляки2021.рф. Фамилии тех, кого люди укажут в своих анкетах будут выставлены для рейтингового голосования на втором этапе реализации проекта.

После определения земляков, достойных народного признания, состоится их чествование.