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27 марта Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жителей Башкирии приглашают проголосовать за самых достойных земляков

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане стартовал проект «Земляки», который призван выявить самых достойных и уважаемых современников. Жителям республики предлагается назвать имена тех, кто, по их мнению, заслуживает уважение своими делами конкретно в их селе, районе, городе. Это возможность рассказать о людях, живущих рядом.

По задумке организаторов, проект также поможет выяснить общественное мнение о наиболее проблемных социально значимых сферах в каждом муниципалитете.

В рамках проекта в районах и городах Башкортостана уже стартовало анкетирование населения. Желающие могут заполнить соответствующую форму на сайте земляки2021.рф. Фамилии тех, кого люди укажут в своих анкетах будут выставлены для рейтингового голосования на втором этапе реализации проекта.

После определения земляков, достойных народного признания, состоится их чествование.

 

ИА «Башинформ»

Теги: проект земляки
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