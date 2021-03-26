Фото: МЧС по РБ В Башкирии закрыли ледовую переправу через реку Белую в Бирске Фото: МЧС по РБ

В городе Бирске с 19 часов 26 марта закрылось движение по ледовой переправе через Белую. По сообщению пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС, это связано с наступлением устойчивых положительных температур атмосферного воздуха, уменьшением толщины льда, наличием трещин и открытой воды на проезжей части.

«С образованием промоин с левой и с правой стороны переправы возникла опасность дальнейшей эксплуатации ледовой переправы. В связи с этим по результатам технического освидетельствования ледовая переправа на реке Белой закрыта», — уточнили в ведомстве.