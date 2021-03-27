Фото: ТНТ. Уфа Уфимец Владислав Бойко выступит в шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ Фото: ТНТ. Уфа

29-летний Владислав Бойко из Уфы выступит в шоу «Музыкальная интуиция» на канале ТНТ, где звезды из мира музыки и юмора отгадывают, кто в студии умеет петь, а кто лишь выдает себя за вокалиста. Выпуск проекта с участием уфимца можно будет увидеть в субботнем эфире телеканала, 27 марта, в 20 часов.

Известно, что на сей раз свою музыкальную интуицию проверят певица Ани Лорак и рэпер Мот, а также Денис Дорохов, Дмитрий Позов, Маша Миногарова и Иван Абрамов.

Из профайла о Владиславе им будет указано, что он спал с фанатками из жалости, что раньше у него был свой бойз-бэнд, с которым он выступал в разных городах и давал концерты. А также, что молодой человек недавно бросил карьеру инженера ради музыки.

В итоге уфимцу удастся убедить звезд, что он умеет петь. Окажется ли Владислав Бойко вокалистом, звездные гости узнают об этом после исполнения им хита Юрия Титова «Понарошку».