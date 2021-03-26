Фото: Олег Яровиков Картельный сговор в Башкирии; провал «Салавата Юлаева»; умер волонтер – главное за неделю Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров поблагодарил Путина и рассказал о ярком событии года; в Башкирии выявили картельный сговор; что положено «детям войны»; министру продлили арест; Уфу хотят увеличить. Все главные новости недели – в одном материале «Башинформа».

Что сделали в 2020-м

25 марта Глава Башкирии Радий Хабиров выступил перед депутатами Госсобрания с отчетом о результатах работы правительства в 2020 году. В частности, он отметил, что в пандемию коронавируса основная нагрузка пришлась на здравоохранение, соцслужбы, волонтёров, и еще раз поблагодарил их за работу. В рекордные сроки были возведены инфекционные госпитали в Уфе и Стерлитамаке. Построены новый корпус онкодиспансера в Уфе, больница в Салавате, 120 ФАПов, а также семь школ и 23 детсада.

«Объём сельхозпродукции вырос на 3,1% до 190 млрд рублей. Собран рекордный урожай зерна – более 4 млн тонн. Ввод жилья вырос до 2,4 млн кв. метров», — рассказал Хабиров, отметив также победу в конкурсе по созданию НОЦ мирового уровня и создание ОЭЗ «Алга».

Самым ярким экономическим итогом 2020-го Радий Хабиров назвал 366 млрд рублей инвестиций. «Мы смогли превзойти результат лучшего по инвестициям 2019 года», — сказал он, подчеркнув, «что мы достойно пережили эти трудные времена благодаря федеральным мерам социальной поддержки». В 2020 году в сферу труда и соцзащиты Башкирии было направлено почти в два раза больше средств, чем в 2019-м – 42,5 млрд рублей. Радий Хабиров поблагодарил Владимира Путина за своевременную и эффективную помощь. По словам Хабирова, сейчас главная задача правительства – провести массовую вакцинацию населения, так как это единственная возможность остановить пандемию коронавируса.

Исторический провал «Салавата»

23 марта башкирский ХК «Салават Юлаев» проиграл на «Уфа-Арене» казанскому «Ак Барсу» четвертый матч полуфинальной серии Востока. Впервые в истории «юлаевцы» выбыли из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в серии плей-офф «всухую» 0-4 — это худший результат команды. По словам главного тренера «юлаевцев» Томи Ламсы, казанский клуб оказался «Салавату» не по зубам.

Между тем фанаты «Ак Барса» из своего кармана заплатят 100-тысячный штраф клуба, за то, что 21 марта в Уфе сорвали живое исполнение гимна Башкирии перед стартом третьего матча плей-офф Кубка Гагарина.

В Уфе назвали лучшего учителя

В Уфе в Конгресс-холле «Торатау» назвали победителя конкурса «Учитель года Башкортостана». За право называться лучшими боролись свыше 190 учителей. В итоге почетное звание «Учитель года Башкортостана» досталось Лилии Муллагалиевой, учителю русского языка и литературы Республиканской гимназии-интерната имени Г. Альмухаметова. Она получила премию в 30 тысяч рублей и телевизор. «Учителем года башкирского языка и литературы» признали Тансулпан Сафетдинову из школы деревни Дорогино Уфимского района. Лучшим учителем татарского языка и литературы стала Динара Харисова из школы села Михайловка.

Генпрокуратура выявила в Башкирии картельный сговор

По данным Генпрокуратуры, в Башкирии установлен факт картельного сговора при оснащении образовательных и лечебных учреждений оборудованием. «Прокуратурой республики выявлены признаки заключения четырьмя коммерческими фирмами картельного сговора. Его целью было поддержание цен при проведении торгов, в результате чего она понижалась не более чем на один процент», — сообщили в ведомстве. Руководители этих фирм с 2018 по 2020 год участвовали в торгах «путем совместной подачи идентичных заявок с одного IP-адреса на поставку компьютерного оборудования и оргтехники в образовательные и лечебные учреждения Башкирии на сумму более 100 млн рублей по 59 закупочным процедурам» в рамках нацпроектов. Победителями закупок они становились поочередно. В итоге они причинили ущерб бюджету Башкирии на сумму свыше 35 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отставки и назначения

На этой неделе освободили от должности председателя Госкомжилстройнадзора Башкирии Ильдара Шафикова, работавшего на этом посту с 2015 года. По данным СМИ, он отправлен в отставку за формальный подход ведомства к разрешению вопроса с резким ростом платежей за отопление в регионе. И.о. руководителя ведомства стал первый зампредседателя Андрей Крылов.

Новым ректором Башкирской академии госслужбы и управления при Главе РБ назначен Данияр Абдрахманов, ранее возглавлявший исламскую академию в Татарстане.

Городское отделение партии «Единая Россия» возглавил мэр Уфы Сергей Греков. Прежний лидер — вице-мэр Алина Сулейманова сложила свои обязанности.

Уфимского бизнесмена экстрадировали из Италии

По требованию Генпрокуратуры владелец сети шинных центров в Уфе Андрей Смышляев, обвиняемый в мошенничестве и «преднамеренном банкротстве», экстрадирован из Италии в Москву. Ранее он был объявлен в международный розыск. В мае 2019-го его задержали в итальянском городе Комо. По данным следствия, в декабре 2015 года в Уфе Смышляев, будучи руководителем компании «Трек», намеренно обанкротил ее. При этом юрлицо оказалось неспособным выплатить кредит на 2,8 млрд рублей и налоги. В 2014-2015 годах Смышляев, гендиректор и единственный участник ООО «Русшина-Тюмень», имея с ООО «Нокиан Шина» дистрибьюторское соглашение и договор купли-продажи, ввел «Нокиан-Шина» в заблуждение и вывел из «Русшина-Тюмень» деньги и недвижимость, в итоге завладев имуществом «Нокиан Шина».

Приняли закон «О детях войны»

25 марта депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон «О детях войны в Башкортостане». Ранее Глава региона Радий Хабиров попросил парламентариев ускорить принятие данного законопроекта. «Это категория людей, которые родились в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Они, по сути, потеряли детство, родителей, претерпели ужасные лишения войны», — пояснил он. В республике более 189 тысяч «детей войны», 13 тысяч из них не пользуются никакими льготами и мерами соцподдержки. По новому закону им присвоят статус «Дети войны», предоставят преимущественное право на медпомощь, путевки в организации стационарного соцобслуживания и единовременную выплату.

COVID-19: вирус никуда не ушел, умер первый волонтер, Путин привился

По данным Минздрава, в Башкирии за неделю от коронавирусной инфекции умерли 17 человек, всего с начала пандемии — 345. Впервые в республике от COVID-19 скончался волонтер. 35-летний Радик Асфандияров умер 17 марта в зубовском ковид-центре через месяц после заражения. Семье погибшего выплатят компенсацию 250 тысяч рублей. Сейчас в республике коронавирусом болеют 4 832 человека. Всего заразились 31 тысячи 817 человек. Глава республики Радий Хабиров признал, что вирус никуда не ушел, и попросил вновь организовать проверки соцучреждений, на транспорте и принять меры по повышению COVID-настороженности.

На сегодня в регионе от коронавируса привиты более 125 тысячи человек. Пункты вакцинации открываются в ТЦ «Мега», «Планета», «Башкирия» в Уфе и «СитиМолл» в Стерлитамаке. 23 марта от коронавируса привился президент страны Владимир Путин.

Главе Минстроя продлили арест…

Советский районный суд Уфы продлил до 1 июня домашний арест министру строительства Башкирии Рамзилю Кучарбаеву. Ранее Кировский районный суд заключил его под стражу на два месяца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Однако позже Верховный суд РБ изменил меру пресечения обвиняемому на домашний арест. Рамзиля Кучарбаева задержали 1 февраля этого года по подозрению в незаконном подписании документов о строительстве очистных сооружений в Кумертау. По версии следствия, в 2017 году чиновник, будучи начальником Управления капстроительства РБ, зная о неготовности объекта, принял его. Чем нанес ущерб государству в 95 млн рублей. Как выяснил «Башинформ», накануне задержания Рамзиль Кучарбаев запланировал покупку квартиры в Уфе за 17 млн рублей.

…Экс-главе Минзема отменили оправдательный приговор

Также 25 марта Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на оправдательный приговор экс-министру земельных и имущественных отношений Евгению Гурьеву. Суд высшей инстанции отменил ранее вынесенный приговор и решил вернуть дело в Кировский районный суд Уфы на рассмотрение в ином составе. Ранее «Башинформ» сообщал, что экс-глава Минземимущества РБ обвиняется в превышении должностных полномочий при продаже земельных участков по цене вдвое ниже их кадастровой стоимости.

Уфу хотят увеличить

По Генплану развития Уфы до 2040 года, площадь города предлагается увеличить на треть — с 71,5 до 98,5 тысячи гектаров. Прибавка 24,3 тысячи га позволит выстроить единую систему расселения и мест приложения труда, обеспечить контроль и регулирование застройки пригорода, считают эксперты. По данным разработчиков Генплана, при официальной численности населения столицы в 1 млн 140 тысяч человек, число жителей «реального города» составляет 1 млн 330 тысяч. Речь идет о гражданах, проживающих в близлежащих районах, но постоянно работающих и получающих услуги в Уфе, что создает повышенную нагрузку на социальную и транспортную инфраструктуру. По прогнозам, в ближайшие 20 лет развитие Уфы будет идти по «Западной дуге», куда входит Затон, Дема, поселки Миловка, Романовка и Цветы Башкирии.

Летчик из Башкирии погиб на бомбардировщике

23 марта житель Учалов 36-летний Денис Султанов, майор авиации, штурман полка погиб в аварии на ракетоносце-бомбардировщике Ту-22М3. Трагедия произошла на аэродроме под Калугой во время плановой подготовки к полету. По данным Минобороны, случилось нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении погибли. У погибшего остались жена и двое детей.