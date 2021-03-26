Радий Хабиров посетил УГАТУ и оценил возможности технического вуза

Фото: Олег Яровиков





















































Фото: Олег Яровиков

Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил Уфимский государственный авиационный технический университет. Руководитель региона осмотрел исследовательские лаборатории и ситуационный центр вуза, музей авиадвигателей, пообщался с гоночной командой UGATU RACING TEAM и провел выездной «Промчас»

УГАТУ готовит кадры для машиностроительного, топливно-энергетического, металлургического, авиационно-космического и оборонно-промышленного комплексов. За почти 90 лет существования вуз выпустил более 80 тысяч специалистов.

«Авиационный университет со всеми нашими компетенциями входит в создаваемый Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня. Мы рассчитываем, что вхождение в НОЦ позволит нам сделать мощный рывок по продвижению науки и развитию прикладных дисциплин. Кроме того, сейчас мы готовим заявки на участие в федеральных программах научно-технических исследований», — рассказал главе региона ректор УГАТУ Сергей Новиков.

«Нужно продумать возможность сделать ваши камеры частью единой системы видеонаблюдения МВД по республике», – отметил Радий Хабиров.

Во время посещения УГАТУ Радий Хабиров ознакомился с работой ситуационного центра вуза. По словам ректора университета, создание центра стало основой системы безопасности студгородка. Контроль доступа и видеонаблюдение охватывают территорию самого вуза и общежитий. 388 камер в перспективе позволят внедрить систему распознавания лиц и удалённую термометрию. Важной составляющей безопасности стала и приобретённая вузом машина скорой помощи. Как отметил Сергей Новиков, санитарный автомобиль может дежурить на различных мероприятиях, а при необходимости – оперативно доставить человека, которому требуется помощь, в лечебное учреждение.

В лаборатории мехатронных станочных систем и промышленных роботов УГАТУ Глава Башкортостана осмотрел пятикоординатный обрабатывающий станок, способный производить лопатки для турбореактивных двигателей. Сейчас университет активно ищет инвесторов для запуска уникальной разработки в массовое производство. Как отметил Сергей Новиков, большой интерес к станку проявила «Объединенная двигателестроительная корпорация». Внедрение робототехнической системы позволит повысить производительность труда и свести к минимуму влияние человеческого фактора.

Гоночная команда UGATU RACING TEAM существует на базе студенческого конструкторского бюро, успешно участвует в соревнованиях российского и международного уровня. Участники состязаний должны не только выставить на старт свой болид, но и защитить конструкцию перед конкурсной комиссией, а также представить бизнес-план развития команды

Во время визита в УГАТУ руководитель региона оставил свой автограф на гоночном шлеме и осмотрел электрический мотоцикл, созданный инженерами команды. Он заряжается от обычной электросети и способен проехать до 80 км на одном заряде. Для качественного рывка в работе команде нужен собственный полигон, который может стать точкой притяжения для школьников и студентов, ориентированных на технические виды спорта. Вуз готов сам вкладываться в подобную площадку, но без помощи со стороны республики не обойтись.

Радий Хабиров отметил, что нужно рассмотреть разные варианты реализации этого проекта.

«Быть может, разумнее было бы сделать его частью военно-патриотического парка «Патриот», который мы создаем в Чишминском районе, – сказал Радий Хабиров. – Важно, чтобы эта площадка не простаивала, чтобы она привлекала посетителей».

В УГАТУ Глава Башкортостана также осмотрел экспозицию университетского музея авиационных двигателей и ознакомился с собственной разработкой вуза – компактным поршневым авиадвигателем АПД-200. Экономичный и достаточно мощный мотор имеет большие перспективы в части импортозамещения для беспилотной авиации. Пока в этой сфере доминируют импортные силовые агрегаты.

Ещё один импортозамещающий проект – универсальный озонатор воздуха. Прибор предназначен для дезинфекции жилых и производственных помещений и базируется на отечественных комплектующих, тогда как рынок на данный момент использует импортные решения.

«Я буду рад, если мы сможем наладить производство подобной продукции, – отметил Радий Хабиров.