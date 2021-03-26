Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.17 ↑

EUR 89.97 ↑

26 марта Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе приступили к расконсервации и подготовке фонтанов

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе приступили к расконсервации и подготовке фонтанов Фото: администрация Уфы

В столице республики приступили к расконсервации фонтанов к работе в новом сезоне.

В мэрии Уфы рассказали, что пробный запуск фонтанов планируется в конце апреля, открытие сезона их работы – 1 мая.

Специалисты «Горзеленхоза» демонтируют сборно-щитовые каркасы, которые предназначены для защиты в осенне-зимний период чаши от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. После сотрудники очистят чаши от мусора и грязи, насосные станции, отремонтируют электрические и гидравлические механизмы, проведут ревизию и смазку деталей.

Работы по подготовке фонтанов к эксплуатации включают в себя чистку и мойку чаш фонтанов от мусора и грязи, чистку насосных станций, текущий ремонт электрических и гидравлических механизмов, ревизию и смазку деталей.

На содержании муниципального учреждения находятся 23 уфимских фонтана. График их работы определят позднее, в зависимости от времени и интенсивности посещения объекта горожанами и гостями столицы.

 

ИА «Башинформ»

Теги: фонтаны
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии принят закон «О детях войны»
Сегодня депутаты Госсобрания Башкортостана на 32-м пленарном заседании приняли сразу в трех чтениях республиканский закон «О детях войны в Башкортостане»
Глава Башкирии рассказал о самом ярком экономическом событии года
Ярким экономическим итогом 2020 года Глава Башкортостана Радий Хабиров назвал знаменательную цифру - 366 млрд рублей инвестиций. Выступая перед депутатам
Житель Башкирии заживо сжег свою жену
Жестокое убийство собственной супруги совершил 63-летний житель Белорецка и стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на убийство, совершенное
На должность министра транспорта обсуждается несколько кандидатур - Назаров
В Башкирии остается вакантной должность министра транспорта и дорожного хозяйства. Как сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на вс
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть