Фото: администрация Уфы В Уфе приступили к расконсервации и подготовке фонтанов Фото: администрация Уфы

В столице республики приступили к расконсервации фонтанов к работе в новом сезоне.

В мэрии Уфы рассказали, что пробный запуск фонтанов планируется в конце апреля, открытие сезона их работы – 1 мая.

Специалисты «Горзеленхоза» демонтируют сборно-щитовые каркасы, которые предназначены для защиты в осенне-зимний период чаши от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. После сотрудники очистят чаши от мусора и грязи, насосные станции, отремонтируют электрические и гидравлические механизмы, проведут ревизию и смазку деталей.

Работы по подготовке фонтанов к эксплуатации включают в себя чистку и мойку чаш фонтанов от мусора и грязи, чистку насосных станций, текущий ремонт электрических и гидравлических механизмов, ревизию и смазку деталей.

На содержании муниципального учреждения находятся 23 уфимских фонтана. График их работы определят позднее, в зависимости от времени и интенсивности посещения объекта горожанами и гостями столицы.