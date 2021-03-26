Фото: ГИБДД РБ Почему водители автобусов становятся виновниками ДТП? В ГИБДД назвали основные причины Фото: ГИБДД РБ

В Госавтоинспекции Башкирии назвали основные причины возникновения ДТП по вине водителей автобусов. По данным ведомства, пятая часть таких аварий происходит из-за несоблюдения ими очередности проезда перекрестков. В большинстве случаев причиной столкновений является несоблюдение дистанции, а условием, которое этому способствует — проявление конкуренции на маршруте. Например, 11 марта на улице 50 лет Октября в Уфе водитель маршрутки в ходе «борьбы за клиента» совершил наезд на остановку общественного транспорта «Дом печати» с последующим наездом на пешехода, находящегося на остановке. Тогда женщине потребовалась медпомощь.

«Даже малейшее отступление от правил водителем, перевозящим десятки пассажиров, может привести к трагическим последствиям. Подтверждение тому — авария с участием пассажирских автобусов в Салаватском районе республики в январе этого года. Тогда три человека погибли, в том числе двое детей, 11 человек получили травмы», — сообщили в ГИБДД РБ.

С начала 2021 года в республике с участием пассажирского автотранспорта зарегистрировано 67 ДТП, в которых погибли пять человек и 112 получили ранения различной степени тяжести. Из них 60 ДТП (90%) произошло в Уфе, пострадали 94 человека. Вина за троих погибших и 50 травмированных лежит на водителях автобусах – это в три раза больше, чем в минувшем году, и более 80% таких ДТП произошли на регулярных маршрутах в городском и пригородном сообщении. Кроме того, совершено 337 механических ДТП с участием автобусов, из них в столице – 225.

«Для предотвращения ДТП и усиления контроля за перевозкой пассажиров автобусами проводят профилактические рейды. Выявляются нарушения ПДД, проверяется техническое состояние автобусов. Только за четыре дня, с 22 по 26 марта, привлечены к ответственности 1720 водителей автобусов. А с начала года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 12 тысяч нарушений. Из них чаще всего — это проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил маневрирования, требований дорожных знаков, правил перевозки людей, эксплуатация неисправных транспортных средств», — объяснили в региональной Госавтоинспекции.

Помимо технического состояния машин, внимание инспекторов ГИБДД уделяется организации ответственными лицами предрейсового и послерейсового медосмотра водителей, соблюдению ими установленного режима труда и отдыха. К административной ответственности за выпуск на линию автобусов с неисправностями и условиями, при которых эксплуатация запрещена, привлечено 121 должностное и юридическое лицо.