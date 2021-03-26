Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии на одного лотерейного миллионера стало больше Фото: ИА «Башинформ»

Участник из Башкортостана выиграл крупный приз, сыграв в лотерею. Как сообщает пресс-служба «Столото», розыгрыш состоялся 25 марта, и удача улыбнулась жителю нашей республики.

Победитель купил билет в розничной точке продаж и выиграл 1 923 804 рубля. Он сделал развёрнутую ставку и увеличил свой выигрыш до 2 029 404 рублей.

Ранее 22 жителя Башкортостана выиграли по одному миллиону рублей по итогам новогоднего лотерейного розыгрыша, который показали в прямом эфире телеканала НТВ 1 января этого года. Но за оформлением выигрыша ранее обратились только 17 новоиспеченных миллионеров. Еще пятерых тогда объявили «в розыск».