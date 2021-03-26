Фото: ИА «Башинформ» Уфимец обвиняется в хищении более 2,3 млн рублей под видом передачи взятки за добычу ПГС Фото: ИА «Башинформ»

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего уфимца по статьям «мошенничество в крупном размере» и «покушение на мошенничество в особо крупном размере».

По версии следствия, в апреле 2020 года обвиняемый, желая незаконно обогатиться, предложил своему знакомому заняться бизнесом по добыче песчано-гравийной смеси в Иглинском районе. Войдя в доверие, он попросил у мужчины 350 тысяч рублей якобы для передачи их в качестве взятки должностным лицам администрации Иглинского района и Министерства природопользования и экологии РБ за оказание содействия в получении разрешения на добычу песчано-гравийной смеси.

Получив деньги, фигурант уголовного дела распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, в августе 2020 года аналогичным образом он намеревался похитить еще 2 млн рублей, но был задержан сотрудниками ФСБ.

Обвиняемый частично признал свою вину. Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.