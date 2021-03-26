В Уфе правоохранители раскрыли крупную кражу дизельного топлива из нефтепровода

Фото: УМВД Уфы











Фото: УМВД Уфы

В Уфе раскрыли крупную кражу дизельного топлива из нефтепровода. Уфимец и четверо жителей Оренбургской области подозреваются в похищении более 15 тонн нефтепродукта.

В пресс-службе Управления МВД России по Уфе сообщили о том, что ночью служба безопасности транспортной компании на нефтепроводе выявила незаконную врезку в подземную магистраль. В итоге, правоохранители с поличным задержали пятерых мужчин.

По предварительным данным, с августа 2020 года по январь текущего года в лесу деревни Подымалово 40-летний житель Уфы и четверо его знакомых в возрасте от 31 до 42 лет из Оренбургской области, путем несанкционированной врезки в нефтепровод похитили дизельное топливо в объеме более15 тонн.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «кража». Четверо находятся под стражей, один — под домашним арестом.