Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.17 ↑

EUR 89.97 ↑

26 марта Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе правоохранители раскрыли крупную кражу дизельного топлива из нефтепровода

ОБЩЕСТВО
Фото: УМВД Уфы

Фото: УМВД Уфы

В Уфе раскрыли крупную кражу дизельного топлива из нефтепровода. Уфимец и четверо жителей Оренбургской области подозреваются в похищении более 15 тонн нефтепродукта.

В пресс-службе Управления МВД России по Уфе сообщили о том, что ночью служба безопасности транспортной компании на нефтепроводе выявила незаконную врезку в подземную магистраль. В итоге, правоохранители с поличным задержали пятерых мужчин.

По предварительным данным, с августа 2020 года по январь текущего года в лесу деревни Подымалово 40-летний житель Уфы и четверо его знакомых в возрасте от 31 до 42 лет из Оренбургской области, путем несанкционированной врезки в нефтепровод похитили дизельное топливо в объеме более15 тонн.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «кража». Четверо находятся под стражей, один — под домашним арестом.

 

ИА «Башинформ»

Теги: кража, МВД РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии принят закон «О детях войны»
Сегодня депутаты Госсобрания Башкортостана на 32-м пленарном заседании приняли сразу в трех чтениях республиканский закон «О детях войны в Башкортостане»
Глава Башкирии рассказал о самом ярком экономическом событии года
Ярким экономическим итогом 2020 года Глава Башкортостана Радий Хабиров назвал знаменательную цифру - 366 млрд рублей инвестиций. Выступая перед депутатам
Житель Башкирии заживо сжег свою жену
Жестокое убийство собственной супруги совершил 63-летний житель Белорецка и стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на убийство, совершенное
На должность министра транспорта обсуждается несколько кандидатур - Назаров
В Башкирии остается вакантной должность министра транспорта и дорожного хозяйства. Как сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на вс
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть