Фото: из архива семьи В Зианчуринском районе Башкирии семья с инвалидом не может получить положенное жилье Фото: из архива семьи

В Зианчуринском районе Башкирии семья с инвалидом не может получить положенное жилье.

65-летняя пенсионерка Фаузана Салихова, на попечении которой находится дочь-инвалид, уже несколько лет добивается квартиры от государства, но до сих пор вынуждена арендовать съемное жилье.

В селе Исянгулово семья живет с 2003 года, в эти же годы встали в очередь, хотя и имеют право на внеочередное получение жилья. Дочь Светлана с рождения страдает умственной отсталостью, является инвалидом 2 группы. Сейчас ей уже 32 года, но в положенных по закону бесплатных метрах сельчанке в администрации до сих отказывают. Им с матерью приходится арендовать квартиру, в месяц уходит порядка 9 тысяч рублей.

Как рассказала «Башинформу» Фаузана Салихова, в 2017 году семья подала в суд. Есть решения от Кугарчинского межрайонного суда до Верховного суда Республики Башкортостан с постановлением исполнить требования истицы.

В ответ на исполнительный лист в муниципалитете пенсионерке вот уже четыре год отписывают, что нет денег предоставить семье жилье. В 2018 году было обещано предоставить жилище к декабрю 2021 года.

«У Шигаповой Светланы возникает первоочередное право на обеспечение жилым помещением, предоставляемым из бюджета республики Зианчуринскому району на период 2021 год. Однако предоставление жилого помещения Шигаповой С.А будет возможно по мере поступления денежных средств из бюджета Башкортостана в казну муниципального района», — говорится в каждом письме администрации района.

В феврале по обращению семьи запрос в район делал и депутат Госдумы Зариф Байгускаров. Ответ тот же.