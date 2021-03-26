Фото: стоп-кадр видео телеканала «Ю» «Я стесняюсь своего тела»: телепроект помог жительнице Башкирии избавиться от страданий Фото: стоп-кадр видео телеканала «Ю»

Жительница Краснокамского района Башкирии, 45-летняя Ильсояр Мухамадуллина из села Старый Каинлык попала на проект «Я стесняюсь своего тела» на телеканале «Ю» благодаря односельчанам. Как сообщили в программе, они отправили на почту заявку с просьбой помочь женщине с тяжелым недугом. Волонтеры телепрограммы выехали за ней.

Выяснилось, что женщина страдает от лимфидемы («слоновости») уже три года. Одна нога в объёме стала больше метра, другая — 90 см.

Врач искренне посочувствовала пациентке, отметив, что шокирована увиденным.

«Мне искренне вас жаль. Вы сами чувствуете запах? Вы просто заживо гниете. В складках язвы, это ворота для инфекции», — сказала она.

Жительнице Башкирии все эти годы помогал ее муж, он делал супруге каждодневные перевязки, которые доставляли ей мучительную боль. Она не лечила свой недуг, а принимала лишь обезболивающие. У женщины двое детей, большое хозяйство. Всю работу по дому взял на себя ее муж.

Медики взялись за проблему жительницы республики. Через полтора месяца отечность ног стала спадать. Ей делали бандажи, женщина придерживалась строгой диеты, похудела на 53 кг (с 156 кг до 103 кг). Пациентке сделали операцию по пересадке кожи. Лечение заняло девять месяцев. Сейчас врачи будут следить за ее здоровьем дистанционно.

Женщина призналась, что отказалась от хлеба, от мучного, контролировала себя в питании, не срывалась.

«Вы добились невероятных результатов», — подвела итог врач.