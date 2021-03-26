Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.17 ↑

EUR 89.97 ↑

26 марта Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Я стесняюсь своего тела»: телепроект помог жительнице Башкирии избавиться от страданий

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео телеканала «Ю»

«Я стесняюсь своего тела»: телепроект помог жительнице Башкирии избавиться от страданий Фото: стоп-кадр видео телеканала «Ю»

Жительница Краснокамского района Башкирии, 45-летняя Ильсояр Мухамадуллина из села Старый Каинлык попала на проект «Я стесняюсь своего тела» на телеканале «Ю» благодаря односельчанам. Как сообщили в программе, они отправили на почту заявку с просьбой помочь женщине с тяжелым недугом. Волонтеры телепрограммы выехали за ней.

Выяснилось, что женщина страдает от лимфидемы («слоновости») уже три года. Одна нога в объёме стала больше метра, другая — 90 см.

Врач искренне посочувствовала пациентке, отметив, что шокирована увиденным.

«Мне искренне вас жаль. Вы сами чувствуете запах? Вы просто заживо гниете. В складках язвы, это ворота для инфекции», — сказала она.

Жительнице Башкирии все эти годы помогал ее муж, он делал супруге каждодневные перевязки, которые доставляли ей мучительную боль. Она не лечила свой недуг, а принимала лишь обезболивающие. У женщины двое детей, большое хозяйство. Всю работу по дому взял на себя ее муж.

Медики взялись за проблему жительницы республики. Через полтора месяца отечность ног стала спадать. Ей делали бандажи, женщина придерживалась строгой диеты, похудела на 53 кг (с 156 кг до 103 кг). Пациентке сделали операцию по пересадке кожи. Лечение заняло девять месяцев. Сейчас врачи будут следить за ее здоровьем дистанционно.

Женщина призналась, что отказалась от хлеба, от мучного, контролировала себя в питании, не срывалась.

«Вы добились невероятных результатов», — подвела итог врач.

 

ИА «Башинформ»

Теги: медицина
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии принят закон «О детях войны»
Сегодня депутаты Госсобрания Башкортостана на 32-м пленарном заседании приняли сразу в трех чтениях республиканский закон «О детях войны в Башкортостане»
Глава Башкирии рассказал о самом ярком экономическом событии года
Ярким экономическим итогом 2020 года Глава Башкортостана Радий Хабиров назвал знаменательную цифру - 366 млрд рублей инвестиций. Выступая перед депутатам
Житель Башкирии заживо сжег свою жену
Жестокое убийство собственной супруги совершил 63-летний житель Белорецка и стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на убийство, совершенное
На должность министра транспорта обсуждается несколько кандидатур - Назаров
В Башкирии остается вакантной должность министра транспорта и дорожного хозяйства. Как сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на вс
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть