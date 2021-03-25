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26 марта Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии полностью здоровыми признано только 37% детей

ОБЩЕСТВО

По данным Министерства здравоохранения РБ по итогам 2020 года 37% несовершеннолетних (204 241 ребенок) имеют нормальное физическое и психическое здоровье, не имеют анатомических дефектов, функциональных и морфофункциональных нарушений (I группа здоровья).

У 55% (307 005 детей) несовершеннолетних отсутствуют хронические заболевания (состояния), но имеются некоторые функциональные и морфофункциональные нарушения (II группа здоровья).

7,5% (41 845 детей) – имеют хронические заболевания или физические недостатки, в том числе последствия травм и операций. Имеющиеся недостатки не ограничивают возможность обучения или труда ребенка (III группа здоровья).

0,2% (928 детей) имеют физические недостатки, страдают хроническими заболеваниями в стадии обострения или в стадии нестойкой клинической ремиссии (с частыми обострениями), которые ограничивают жизнедеятельность ребенка или требуют поддерживающей терапии (IV группа здоровья).

0,7 (3978 детей) в республике имеют инвалидность, страдают тяжелыми хроническими заболеваниями, с частыми обострениями или непрерывными рецидивами, с выражен[1]ной декомпенсацией функциональных возможностей организма, требующими постоянной терапии (V группа здоровья).

 

ИА «Башинформ»

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