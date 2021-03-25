Фото: Салаватская епархия РПЦ В храмах Салаватской епархии в период Великого поста пройдут особые службы Фото: Салаватская епархия РПЦ

В период Великого поста в храмах Салаватской епархии вечером четырёх воскресных дней пройдет особая служба, называемая пассией (от латинского «passio» – страсть, страдание), посвященная страданиям Иисуса Христа. В настоящее время она получила широкое распространение в Русской Православной церкви.

Эта самая поздняя по времени возникновения православная служба была составлена в середине XVII века митрополитом Киевским Петром (Могилой), создателем многих литургических форм. Смыслом пассии является сопереживание со Христом последних дней его земной жизни и, в особенности, его крестной смерти. Пассия позволяет присутствовать на великопостном богослужении тем, кто не может сделать этого в будни. Кроме того, богослужение дает возможность подробно познакомиться с библейским повествованием об искуплении.

Последование Пассии бывает 4 раза в год (по числу евангелистов): во второе, третье, четвертое и пятое воскресенья (или пятницы) Великого Поста, по вечерам. За каждой пассией прочитываются евангельские повествования о страданиях (страстях) Христа, по две главы каждого Евангелия: на первой – от Матфея; на второй – от Марка; на третьей – от Луки; на четвертой – от Иоанна. Существует благочестивая традиция во время чтения Евангелия стоять с зажженной свечой в руках.

На пассии произносится проповедь с поучением об искуплении. Ранний чин этой службы не предусматривал каких-либо частей, но народное благочестие добавило к Евангелию и проповеди еще и акафист — кресту Христову или страстям господним, которые обычно поются не только певчими, но и всеми богомольцами. В конце службы все верующие с благоговением подходят поклониться перед распятием, крестом Христовым, который на пассии выносится на середину храма

Пассия имеет большой отклик в сердцах православных христиан и производит глубокое впечатление на верующих. Своим внутренним содержанием она доставляет молящимся высокое духовное утешение и назидание. Епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершит пассии в пределах Салаватской епархии по следующему расписанию:

28 марта в 17:00 в Успенском кафедральном соборе Салавата

4 апреля в 16:00 в Казанском храме Мелеуза

11 апреля в 17:00 в Свято-Троицком храме Ишимбая

18 апреля в 17:00 в Свято-Троицком храме Ишимбая.