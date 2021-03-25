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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В новом сельском ФАПе в Караидельском районе будут обслуживаться почти 300 жителей

ОБЩЕСТВО

На днях в деревне Янсаитово Караидельского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. На торжественное мероприятие помимо жителей села были приглашены представители администрации района, медики.

По информации пресс-службы Минздрава республики, здание нового медпункта оборудовано смотровой и процедурно-прививочным кабинетами, помещением для ожидания приема, а также санузлом и раздевалкой для персонала. Первичную медико-санитарную помощь здесь смогут получать 233 взрослых и 41 ребенок.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Башкортостане было введено в строй 120 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, в этом году по планам открытие еще 66 ФАПов.

Дополнительно в 42 поликлиниках по всей республике стартует капитальный ремонт по единому брендбуку. Кроме того, для 67 учреждений первичного звена республика закупит высокотехнологичное медицинское оборудование, будут приобретены 77 машин скорой и неотложной помощи.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ФАПы, злравоохранение
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