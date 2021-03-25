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25 марта Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Несмотря на сложное время, в Башкирии решились на поддержку детей войны — ветераны Уфы

ОБЩЕСТВО

Несмотря на сложное время, в Башкирии решились на поддержку детей войны, высказал свое мнение относительно предложенного законопроекта Госсобрания председатель Кировского районного совета ветеранов Уфы, подполковник ФСБ в отставке Марс Абдеев.

Напомним, сегодня, 25 марта, в Государственном Собрании — Курултае Башкирии приняли сразу в трех чтениях республиканский закон «О детях войны в Башкортостане», предложенный депутатами фракции «Единая Россия». Согласно документу, жителям Башкирии, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года, предлагается присвоить статус «Дети войны». Также документом будут установлены данной категории граждан меры социальной поддержки в части предоставления преимущественного права на получение медицинской помощи, внеочередного предоставления путевки в организации стационарного социального обслуживания, а также единовременной выплаты, устанавливаемой указом Главы Башкортостана.

«Долго ждали этот закон. Где-то в 15 регионах России он уже давно принят. Пора бы его ввести в общем и на федеральном уровне. Вся суть-то его ведь не в какой-то материальной добавке, которую определят, а в том, что, наконец, обозначат категорию людей, которые столько пережили, выделят в общей массе, дадут им статус. С каждым днем уходят из жизни фронтовики, мало остается уже и детей войны. К примеру, в Кировском районе сейчас насчитывается 49 участников ВОВ, только с прошлого года умерли 27 человек.

Радий Фаритович — первый руководитель, который понял эту проблему, и наконец, она решится. И важно, что в условиях пандемии, когда очень много денег ушло на здравоохранение, соцвыплаты, Правительство изыскало возможность для установления данной категории граждан мер социальной поддержки. Пусть это будут небольшие деньги, мы будем горды одному статусу», — сказал пенсионер.

Марс Талипович Абдеев тоже родился в годы Великой Отечественной войны. Семья с 7 детьми жила в Кармаскалинском районе.

«Жили бедно, повидали и голод, и холод, одевались в обмотки. Мои две старшие сестры вспоминают, как по весне искали в полях прошлогоднюю картошку. Сейчас им 78 и 80 лет, живут в Стерлитамаке. Отец вернулся с фронта живым, но покалеченным», — добавил ветеран.
Республиканский закон «О детях войны в Башкортостане» вступит в силу со дня подписания распоряжения Главы РБ.

По данным Министерства семьи, труда и соцзащиты населения, в настоящее время в республике проживают 189,5 тысячи «детей войны». Из них порядка 13 тысяч человек не пользуются никакими льготами или мерами социальной поддержки.

 

ИА «Башинформ»

Теги: дети войны, законопроект
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