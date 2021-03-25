Фото: Ксения Калинина Удар в спину: в Башкирии мать двоих детей изувечила ножом бывшего мужа Фото: Ксения Калинина

Стерлитамакский городской суд Башкирии рассмотрел уголовное дело в отношении 57-летней местной жительницы по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Известно, что поздно ночью 20 декабря прошлого года в одной из квартир бывшие супруги устроили застолье с алкоголем. В какой-то момент женщине стал неприятен ее собутыльник до такой степени, что она схватилась за нож. Бывшая жена нанесла им два удара по спине мужчины и один удар по правой руке — в локтевой сустав.

В судебном заседании подсудимая признала свою вину в полном объеме и отметила, что во время застолья она вспомнила старые обиды.

От более сурового наказания ее спасло то, что она полностью признала свою вину, написала явку с повинной и активно способствовала раскрытию и расследованию преступления. Суд учел и наличие на иждивении двоих малолетних детей, и наличие заболеваний, и мнение потерпевшего, который просил строго её не наказывать.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности подсудимой, суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы. Но на основании статьи «Условное осуждение» назначенное наказание стало условным, с испытательным сроком на три года. Приговор в законную силу пока не вступил.