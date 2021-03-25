1945 г. Отец и дочь, с. Челкаково. Бирский район.

Фото: https://rmbs-ufa.ru/ Нам не важен статус, главное, чтобы был мир на земле – пенсионерка Манавара Габдуллова Фото: https://rmbs-ufa.ru/

Нам не столько важен статус «дети войны», сколько важно внимание, чтобы наши дети жили достойно и был мир на земле, прокомментировала законопроект Госсобрания Башкирии 80-летняя уфимка Манавара Гайнулловна Габдуллова.

Когда началась Великая Отечественная война, ей был один год. Все ее детство пришлось на трудное военное и послевоенное время. Семья жила в городе Дмитровграде Ульяновской области, Манавара была последним, седьмым ребенком.

«Мне, 5-летней девочке врезалось в память, когда закончилась война, как возвращались фронтовики — без ног, на самодельных тележках на колесиках. Их было так много. У меня была подружка Тамара, ее семья – эвакуированная из Тулы. Она рассказывала, как в их дом попала бомба, а их вместе с братишкой из пожара вытащила соседка. В нашем городе они поселились у одной женщины. Тамара вспоминала, как они с братишкой 41-го года рождения ждали, когда хозяйка начнет чистить картошку, чтобы сразу съесть эти очистки. Отец наш вернулся с финской войны контуженным, по здоровью на фронт его не забрали. Мама была домохозяйкой, у нее было звание «Мать-героиня», иногда за это давали какие-то продукты. Сестры и братья старше меня с малолетства работали. Жили худо-бедно, но была своя корова. Часто в дом стучались эвакуированные с детьми – просили еду. Мама моя Хаят никогда никому не отказывала, хлеб пекли из чего могли, она то кусочек им даст, то молочка нальет. Много таких было, а питаться-то нечем было, вот и ходили по домам. Помню, провожали на фронт двоюродного брата Миниагзама. Такой красивый, высокий, стройный парень был, в шинели, с войны он так и не вернулся. Вот со Дня Победы не запечатлелось у меня в памяти ничего. Но обязательно все прилипали к радио — слушали голос Левитана, передающего сводку информбюро».

Манавара Гайнулловна после окончания школы уехала в Казань, там вышла замуж, в 1967 году вместе с мужем переехали в Уфу. Работала в сельхозинституте, затем в компании «Трест Строймеханизация». Воспитали двоих детей, к сожалению, недавно умер старший сын.

Пенсионерка считает, что много тягот выпало в годы войны на долю их родителей.

«Мы-то дети были, но кто постарше в колхозах работали, кто у станка. Очень хорошо вспоминается, что все люди в эти годы были честными, добросовестными, терпеливыми. Вот моим сестрам Разые, 1931 года рождения, и Марзие, 1937 года рождения (они живут в Дмитровграде), статус «Дети войны» присвоили уже давно. Они с гордостью показывают это удостоверение и рады этому. Но самое главное, слава Богу, мы до этих лет дожили. Живем неплохо, но хотелось бы вместе со статусом, чтобы тем, кому за 80, вернули дотацию на оплату ЖКХ, это было бы справедливо. Также мы платим за капремонт, обещали вернуть часть денег, но до сих пор этого нет».

Напомним, сегодня, 25 марта, в Государственном Собрании — Курултае Башкирии рассматривали законопроект, предложенный депутатами фракции «Единая Россия», согласно которому предлагается жителям Башкирии, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года, присвоить статус «Дети войны». Также документом рекомендуется установить данной категории граждан меры социальной поддержки в части предоставления преимущественного права на получение медицинской помощи, внеочередного предоставления путевки в организации стационарного социального обслуживания, а также единовременной выплаты, устанавливаемой указом Главы Башкортостана. Планируется, что закон вступит в силу с мая 2021 года.

По данным Министерства семьи, труда и соцзащиты населения, в настоящее время в Башкортостане проживают 189,5 тысячи «детей войны».