В Башкирии завершается строительство первого визит-центра геопарка «Торатау»













Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о завершении строительства первого визит-центра геопарка «Торатау». По словам руководителя региона, в планах властей сделать сеть подобных центров.

«Здесь мы планируем разместить всю информацию о нашей уникальной природе, об экскурсиях, а также выставлять и продвигать местную продукцию. Наша цель — чтобы любой турист мог не только получить эмоции и впечатления, но и на месте связаться с жителями ближайших районов и купить у них натуральные продукты или ремесленные товары», — сообщил Радий Хабиров в социальных сетях.

Также в визит-центрах будут проходить лекции для школьников. Глава Башкирии отметил, что после предварительного отбора геопарка «Торатау» в глобальную сеть ЮНЕСКО республике необходимо отвечать международным стандартам и развивать инфраструктуру.

«На кону приток отдыхающих, а значит, и хороший задел для развития южных территорий республики, — написал Радий Хабиров. — Кстати, отвечаю сразу на вопрос, который может возникнуть: теплый туалет внутри есть».