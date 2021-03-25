Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.15 ↑

EUR 90.05 ↓

25 марта Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии завершается строительство первого визит-центра геопарка «Торатау»

ОБЩЕСТВО

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о завершении строительства первого визит-центра геопарка «Торатау». По словам руководителя региона, в планах властей сделать сеть подобных центров.

«Здесь мы планируем разместить всю информацию о нашей уникальной природе, об экскурсиях, а также выставлять и продвигать местную продукцию. Наша цель — чтобы любой турист мог не только получить эмоции и впечатления, но и на месте связаться с жителями ближайших районов и купить у них натуральные продукты или ремесленные товары», — сообщил Радий Хабиров в социальных сетях.

Также в визит-центрах будут проходить лекции для школьников. Глава Башкирии отметил, что после предварительного отбора геопарка «Торатау» в глобальную сеть ЮНЕСКО республике необходимо отвечать международным стандартам и развивать инфраструктуру.

«На кону приток отдыхающих, а значит, и хороший задел для развития южных территорий республики, — написал Радий Хабиров. — Кстати, отвечаю сразу на вопрос, который может возникнуть: теплый туалет внутри есть».

 

ИА «Башинформ»

Теги: геопарк Торатау, визит-центр
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии прямо на дороге подрались сотрудник ГИБДД и пассажир автомобиля
В Караидельском районе прямо на проезжей части между сотрудником ГИБДД и мужчиной завязалась драка. Инцидент сняли на видео очевидцы. На записи видно, ка
Тотальный диктант впервые пройдет не только на русском, но и на английском языке
10 апреля, в день Тотального диктанта, акция впервые пройдет не только на русском, но и на английском языке. Соорганизатором проекта стал EF Education Fi
В Уфе врачи перинатального центра спасли двух беременных женщин с серьезной патологией
В Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы в марте этого года врачи провели две сложные операции у пациенток с врастанием плаценты. По данным
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии весной и летом
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии весной и летом. Средняя температура воздуха в апреле в республике ожидается около нормы, по сев
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть