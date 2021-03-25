Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии метеорологи предупреждают о повышенном уровне загрязнения воздуха Фото: ИА «Башинформ»

В ближайшие дни в городах республики ожидается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Об этом сообщили специалисты Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что метеоусловия будут способствовать рассеиванию вредных примесей. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха городов прогнозируется 25 и 26 марта, сообщили в Башгидрометцентре.

В управлении рекомендуют не открывать для проветривания помещений окна, особенно ночью и ранним утром; ограничить поездки на личном транспорте, который в данный период дает наибольший вклад в загрязнение в зоне дыхания населения; сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; по мере возможности использовать на рабочих местах и в быту системы кондиционирования и очистки воздуха.

Жителям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями при выходе на улицу рекомендовано иметь при себе необходимые лекарства, промывать нос и горло при возвращении домой.