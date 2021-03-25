Фото: Ксения Калинина Житель Башкирии «нарубил дров» на территории Нугушского лесничества на условный срок Фото: Ксения Калинина

Белорецкий межрайонный суд 19 марта в селе Старосубхангулово рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Бурзянского района. Он обвиняется в совершении незаконной рубки лесных насаждений в крупном размере.

Установлено, что мужчина, находясь на особо охраняемой территории Нугушского лесничества, без соответствующего на то разрешения, срубил под корень три березы, общим объемом 2,86 куб. метров.

«При попытке вывезти был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Общая таксовая стоимость незаконно вырубленной древесины составила 330,8 рублей. Однако рубка деревьев была произведена на особо охраняемой природной территории, учитывая кратность, размер ущерба, причиненного государственному лесному фонду Российской Федерации, составил 82 700 рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

Суд квалифицировал действия подсудимого по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил.