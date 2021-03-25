Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.15 ↑

EUR 90.05 ↓

25 марта Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Житель Башкирии «нарубил дров» на территории Нугушского лесничества на условный срок

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Житель Башкирии «нарубил дров» на территории Нугушского лесничества на условный срок Фото: Ксения Калинина

Белорецкий межрайонный суд 19 марта в селе Старосубхангулово рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Бурзянского района. Он обвиняется в совершении незаконной рубки лесных насаждений в крупном размере.

Установлено, что мужчина, находясь на особо охраняемой территории Нугушского лесничества, без соответствующего на то разрешения, срубил под корень три березы, общим объемом 2,86 куб. метров.

«При попытке вывезти был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Общая таксовая стоимость незаконно вырубленной древесины составила 330,8 рублей. Однако рубка деревьев была произведена на особо охраняемой природной территории, учитывая кратность, размер ущерба, причиненного государственному лесному фонду Российской Федерации, составил 82 700 рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

Суд квалифицировал действия подсудимого по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил.

 

ИА «Башинформ»

Теги: суд
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии прямо на дороге подрались сотрудник ГИБДД и пассажир автомобиля
В Караидельском районе прямо на проезжей части между сотрудником ГИБДД и мужчиной завязалась драка. Инцидент сняли на видео очевидцы. На записи видно, ка
Тотальный диктант впервые пройдет не только на русском, но и на английском языке
10 апреля, в день Тотального диктанта, акция впервые пройдет не только на русском, но и на английском языке. Соорганизатором проекта стал EF Education Fi
В Уфе врачи перинатального центра спасли двух беременных женщин с серьезной патологией
В Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы в марте этого года врачи провели две сложные операции у пациенток с врастанием плаценты. По данным
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии весной и летом
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии весной и летом. Средняя температура воздуха в апреле в республике ожидается около нормы, по сев
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть